Le boss de l'OM se fait clasher, il répond !

Alexis Brunet

Après plusieurs saisons à l’OM, Pape Gueye a décidé de voguer vers de nouveaux horizons cet été et de rejoindre Villarreal. Le milieu de terrain a quitté Marseille en fin de contrat et il avait notamment dénoncé certaines méthodes des dirigeants marseillais pour faire partir des joueurs sur lesquels ils ne comptaient plus. Pablo Longoria a tenu à répondre au Sénégalais.

Cet été, bon nombre de joueurs ont quitté l’OM. Le club phocéen a vendu certains éléments, mais certains sont aussi partis en fin de contrat. C’est notamment le cas de Pape Gueye qui a par la suite rejoint l’Espagne et Villarreal, où il est entraîné par l’ancien coach marseillais, Marcelino.

« Au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter »

Comme certains joueurs avant lui, Pape Gueye n’a pas quitté l’OM en bon terme. Au moment de son départ, le milieu de terrain avait d’ailleurs dénoncé certaines méthodes peu respectueuses du club phocéen sur les réseaux sociaux. « Les dirigeants du club qui font sortir de fausses infos dans la presse en salissant l'image d'un joueur qu'ils veulent voir partir... En plus, à force, je pense que les gens ne sont pas dupes, la plupart savent que tout est faux. Surtout que les joueurs visés sont irréprochables et donnent tout sur le terrain pour leur club... Quel respect en retour ? Au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter, respecter les gens et trouver d'autres stratégies. »

Pablo Longoria répond à Pape Gueye

Au cours d’un entretien à L’Équipe, Pablo Longoria a tenu à répondre à Pape Gueye. Le président de l’OM a mal pris ce message, mais il juge que c’est avant tout un réflexe de protection. « C'est un réflexe de protection que j'ai souvent vu à l'intérieur du groupe, la saison dernière. J'ai beaucoup de respect pour Marcelino, (Gennaro) Gattuso ou encore (Jean-Louis) Gasset. Et ils l'ont tous constaté : dans ce vestiaire, il s'était construit une sorte de barrière avec l'extérieur, que ce soit le coach, les dirigeants. Il y avait une atmosphère que je n'aimais pas. J'ai mal pris cette publication, bien sûr. Quand j'ai fini mon aventure avec Valence (en 2019), j'ai respecté le club qui m'a donné une opportunité. »