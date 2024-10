Le boss de l’OM regrette deux entraîneurs !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a décidé de miser sur Roberto De Zerbi pour le poste d’entraîneur, afin de repartir sur de bonnes bases. Pourtant, l’Italien aurait pu ne jamais rejoindre le club phocéen. En effet, Pablo Longoria a déclaré qu’il aurait souhaité garder Jorge Sampaoli ou bien Igor Tudor à l’époque, mais que ce sont les deux techniciens qui ont voulu partir.

Au fur et à mesure des années, l’OM a collectionné les entraîneurs. La saison dernière, par exemple, le club phocéen a eu successivement trois coachs. Tout d’abord Marcelino, puis Gennaro Gattuso et enfin Jean-Louis Gasset. Une instabilité chronique que Pablo Longoria souhaite corriger avec la nomination de Roberto De Zerbi.

« Ce sont d'abord des changements subis »

Lors d’une interview accordée à L’Équipe, Pablo Longoria a toutefois déclaré qu’il n’était pas pour ces multiples changements d’entraîneur. Le président marseillais a par exemple révélé qu’’il aurait bien voulu garder Jorge Sampaoli ou bien Igor Tudor par le passé. « L ‘instabilité de l’OM ? Ces critiques sont logiques, j'ai ma part de responsabilité. Mais ce sont d'abord des changements subis. Si on m'avait demandé en juin 2022 si je voulais continuer avec Jorge Sampaoli, j'aurais répondu "oui". Je le dis avec le coeur sur la table. (Il tape avec le plat de sa main.) Si on m'avait demandé en mai 2023 si je voulais continuer avec Igor Tudor, j'aurais répondu "oui". Je crois que dans le football, il faut s'adapter au jeu de ton entraîneur. Et pour avoir des bases durables, il faut donner de la continuité aux hommes, au projet. Je le répète souvent : l'Atlético de Madrid est l'exemple idéal du développement d'un club. Quand je me replace en juin 2023, je crois que j'ai eu des ambitions à très court terme, j'ai commis une erreur stratégique. »

«Tout part d'un rêve impossible »

Au cours de la même interview, Pablo Longoria a également révélé comment il avait réussi à faire venir Roberto De Zerbi à l’OM. «Tout part d'un rêve impossible, en fait. Un jour, un ami me passe un coup de téléphone et m'annonce un scoop, une semaine avant que cela ne sorte dans la presse : "Ne dis rien, mais De Zerbi est en train de résilier son contrat avec Brighton." On en parle avec Medhi et on décide de l'appeler. Pourquoi ne pas tenter ? Pendant plusieurs semaines, sans avoir beaucoup de chances d'y arriver, nous continuons de maintenir le contact, patiemment. Et puis, un jour, il a commencé lui aussi à se positionner à l'OM. »