Karim Benzema de retour en Espagne !

Parti du Real Madrid l’été dernier, Karim Benzema a rejoint l’Arabie saoudite et le club d’Al-Ittihad. Plus d’un an après son dernier match effectué en Espagne, l’attaquant de 36 ans fait son retour à l’occasion d’un match amical organisé ce samedi soir contre Elche, pensionnaire de deuxième division.

Il y a plus d’un an, Karim Benzema disputait son dernier match en Espagne. Alors que son départ n’avait pas encore été officiellement annoncé, l’attaquant de 36 ans apparaissait pour la dernière fois avec le maillot du Real Madrid, avant de prendre la direction de l’Arabie saoudite quelques semaines plus tard, après quatorze saisons passées en Liga. Désormais joueur d’Al-Ittihad, Benzema profite de la trêve estivale pour faire son retour dans un pays qu’il connaît parfaitement.

Benzema rejoue en Espagne

Karim Benzema et Al-Ittihad se trouvent en effet depuis une semaine à Benidorm, situé dans la province d’Alicante, pour un stage de pré-saison et affronteront ce samedi (19h) le club d’Elche. Un petit événement puisqu’il s’agira du premier match de Karim Benzema en Espagne depuis le 4 juin 2023, date de son ultime apparition avec le Real Madrid face à l'Athletic Club au Santiago Bernabeu.

Laurent Blanc en poste

La formation saoudienne affrontera ensuite le FC Séville (26 juillet) et au Betis (3 août). Karim Benzema entame un nouveau chapitre à Al-Ittihad avec la nomination de Laurent Blanc sur le banc de touche, succédant à Marcelo Gallardo, avec qui les relations étaient glaciales. Pisté, Christophe Galtier est quant à lui resté au Qatar, où il dirige Al Duhail.