Il y a deux ans : «Mbappé est condescendant»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien consultant sur la chaîne Canal +, Eric Carrière a disparu des radars. L'ancien joueur du FC Nantes ou encore de l'OL a pris ses distances avec le milieu du football. Il y a deux ans, il avait dévoilé les raisons de ce retrait et n'avait pas hésité à épingler Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, son coéquipier.

Consultant chez Canal + au début des années 2000, Eric Carrière avait cessé son activité à l’issue de la saison 2021/2022. L’ancien joueur du FC Nantes et de l’OL avait fini par être lassé par le milieu du football.

PSG : Riolo révèle le secret de Dembélé pour marquer https://t.co/AhxCp2wLwB pic.twitter.com/TxMZDHuVoV — le10sport (@le10sport) September 11, 2024

Carrière avait pris du recul

« Le plaisir est moins là et le dépit est réel. Ensuite, il y a les valeurs, liées à l'éducation de mon papa, aux entraîneurs qui ont été des figures pour moi, des passionnés, des éducateurs. Bien sûr, tout évolue mais depuis dix à quinze ans, les valeurs... Quand je vois des dirigeants qui se tapent dessus, des entraîneurs qui vont gueuler sur l'arbitre parce que leur joueur est au sol alors qu'on sait qu'il n'a rien. J'étais usé de dire ça à la télévision car cela ne change rien » avait confié Carrière dans des propos rapportés par Actufoot.

« Mbappé ? Ce n'est pas un bon comportement »

Dans son argumentaire, Carrière s’en était pris à Mbappé et à son attitude. « Tu as des mecs, ils font 1m90, tu les touches à peine, ils restent au sol. Kimpembe est très fort mais il va mettre des boîtes et dès qu'il prend un petit coup, c'est la fin du monde ! Je n'ai pas non plus envie de voir Mbappé se tourner vers le public et lever les bras parce que Danilo ne lui met pas le bon ballon. Ce n'est pas un bon comportement. Toutes les mauvaises attitudes qu'on laisse passer, qui sont autorisées, viennent polluer cet esprit d'équipe. L'individualisme, c'est hyper contagieux. Un des éléments aussi qui m'amènent à arrêter, c'est qu'on ne peut pas dire ce que l'on pense des joueurs. Je suis désolé mais Mbappé est condescendant avec ses adversaires... Même des gens avec lesquels j’ai travaillé, qui sont pour certains des amis, se retrouvent lessivés par cet univers du football » avait lâché Carrière, aperçu dernièrement dans The Voice Kids pour encourager sa fille.