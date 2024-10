Il veut faire mal au PSG et dévoile son plan

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG reçoit le PSV Eindhoven pour son troisième match de Ligue des champions de la saison. Les Parisiens souhaiteront s’imposer, eux qui ont perdu lors de la dernière rencontre de C1 face à Arsenal. Mais les Hollandais ne se laisseront pas faire, à l’image d’Olivier Boscagli, latéral de la formation d’Eredivisie, qui a expliqué comment il comptait venir à bout du club de la capitale.

Comme chaque année, le PSG fait de la Ligue des champions l’un de ses objectifs principaux. Pour le moment, les hommes de Luis Enrique n’ont toutefois pas brillé en C1. S’ils l’ont emporté face à Gérone lors de la première rencontre, ce fut compliqué. Par la suite, les Parisiens n’ont pas réussi à éviter la défaite face à Arsenal. Il est donc indispensable pour les coéquipiers de Marquinhos de récolter les trois points mardi soir, face au PSV Eindhoven.

« Pour leur faire mal, on devra garder le ballon le plus longtemps possible »

Même si le PSG est supérieur au PSV Eindhoven, surtout à domicile, les Hollandais ne viendront pas à Paris pour faire de la figuration. Eux aussi ont besoin de points et Olivier Boscagli, latéral du PSV, sait d’ailleurs comment faire mal au club de la capitale et pourquoi pas ramener les trois points, comme il l’a confié au Parisien. « On a un style similaire, avec la même idée de jeu. Cela annonce un match ouvert. Il va falloir qu’on ait la possession chez eux. Ce ne sera pas simple, mais c’est notre jeu, et on ne doit pas s’en détourner. Pour leur faire mal, on devra garder le ballon le plus longtemps possible. Contre Gérone, on a vu que ça leur avait posé des problèmes. On sait bien qu’ils n’aiment pas courir après le ballon, et c’est pareil pour nous. Il va falloir qu’on joue notre football, sinon on va subir pendant quatre-vingt-dix minutes. On devra aussi faire attention aux contre-attaques, car ils ont des flèches sur les côtés. »

Après le PSV Eindhoven, le PSG affrontera l’OM

Le match face au PSV Eindhoven n’est toutefois peut-être pas la rencontre la plus importante de la semaine pour le PSG. Dimanche soir, les Parisiens ont rendez-vous avec l’OM pour le premier Classique de la saison. Une rencontre qui s’annonce explosive, entre le premier et le troisième de Ligue 1 actuellement.