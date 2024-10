Grand retour pour Neymar, il reçoit un premier avertissement

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un an après sa grave blessure, Neymar va enfin faire son grand retour ! Victime d'une rupture des ligaments croisés, le Brésilien a récemment annoncé qu'il allait enfin reprendre la compétition : « Le 21 octobre, je serai de retour ». Il s'agit d'un match de Ligue des Champions asiatique contre les Émiratis d’Al-Ain. Mais Jorge Jesus, l'entraîneur d'Al-Hilal assure qu'il ne prendra aucun risque.

Jorge Jesus prévient Neymar

« Le 18 octobre, Neymar a accompli un an complet depuis son absence. Il est encore en train de retrouver sa forme physique et son niveau, et nous travaillons étape par étape jusqu’à ce qu’il revienne au haut niveau qu’il pratiquait », lâche le technicien portugais en conférence de presse avant de poursuivre.

«Neymar est prêt, mais...»

« La présence de Neymar n’a rien à voir avec une manœuvre ou une tromperie pour l’adversaire. Demain (aujourd’hui, ndlr), Neymar est capable de jouer, et chaque fois que je décide de le faire jouer, il est prêt, mais il est en phase de préparation et retrouve davantage sa forme », ajoute Jorge Jesus.