«Il se fait toujours remarquer», Cyril Hanouna parle d’un joueur de l’équipe de France

Alexis Brunet

Au fur et à mesure, Jules Koundé s’est imposé comme l’un des cadres de l’équipe de France, notamment après ses bonnes prestations lors de l’Euro 2024. Mais en plus de faire parler de lui sur les terrains, le défenseur fait également parler de lui en dehors, grâce à ses tenues parfois excentriques. Ces dernières ont d’ailleurs fait réagir Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sur le plateau de Touche pas à mon poste.

Tout sourit à Jules Koundé. Après avoir cherché sa place pendant longtemps en équipe de France, le défenseur semble enfin avoir trouvé de la stabilité sur le côté droit de l’arrière-garde tricolore. C’est également le cas en club, au FC Barcelone, où l’ancien Bordelais est un titulaire indiscutable.

Le shooting incroyable du footballeur Jules Koundé ! #TPMP pic.twitter.com/8PEyt0gE3y — TPMP (@TPMP) September 26, 2024

Jules Koundé fait parler de lui pour ses tenues parfois excentriques

Mais le football n’est pas le seul terrain de jeu de Jules Koundé. En plus du ballon rond, le défenseur a comme passion la mode. Chacune de ses arrivées à Clairefontaine est scrutée de prêt par les journalistes, toujours curieux de voir quel look fantasque arbore le joueur de l’équipe de France, tantôt en talons ou bien accompagné d’un sac en forme de dinosaure.

Cyril Hanouna s’exprime sur Jules Koundé

Dernièrement, Jules Koundé a beaucoup fait parler de lui, grâce à des photos réalisées pour la marque Jacquemus. Cyril Hanouna et le plateau de TPMP ont d’ailleurs évoqué le buzz parfois suscité par les looks excentriques du joueur de l’équipe de France. « L’incroyable shooting de ce footballeur Jules Koundé, qui se fait toujours remarquer pour ses tenues. C’est vrai qu’il fait énormément parler de lui, Jules Koundé, il a un look incroyable, ça fait énormément parler. »