Griezmann à la retraite à cause de Mbappé ?

Didier Deschamps ne prononcera pas le nom d'Antoine Griezmann jeudi, au moment de dévoiler sa liste pour les deux prochaines rencontres de Ligue des Nations. Le joueur de l'Atlético a annoncé la fin de sa carrière internationale sur les réseaux sociaux, laissant bouche-bée plusieurs observateurs comme Emmanuel Petit, qui s'interroge sur les raisons de cette décision.

Antoine Griezmann, c’est terminé. Le joueur de l’Atlético a annoncé la fin de sa carrière internationale après dix ans de bons et loyaux services. Selon plusieurs sources, une usure mentale et physique serait à l’origine de cette décision.

Mbappé a pris la place de Griezmann

Mais selon Emmanuel Petit, la décision de Didier Deschamps de ne pas lui confier le brassard de capitaine a certainement joué. Depuis ce choix, Griezmann n’est plus tout à fait le même comme l’a noté le champion du monde 1998.

Petit s'interroge

« Depuis qu’on lui a donné le capitanat, ce n’est plus du tout la même chose l’équipe de France. On l’a vu dans la communication, on l’a vu dans le rapport des joueurs, sur le terrain mais également en dehors, on l’a vu dans le rapport de Griezmann avec Deschamps. Moi je suis dégouté de la sortie de Grizou. Il peut être rassuré car on est extrêmement nombreux à être derrière lui et à le soutenir » a confié Petit au micro de RMC.