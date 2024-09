«Fils de p***», Messi pète les plombs en plein match !

Pierrick Levallet

L’Inter Miami a laissé échapper quelques points ce dimanche. Première de la Conférence Est de la MLS, l’équipe floridienne a concédé le match nul contre Charlotte (1-1). Lionel Messi a permis aux siens de revenir au score après l’heure de jeu grâce à un nouveau bijou. Mais l’ancienne star du FC Barcelone et du PSG a également pété les plombs en plein match.

Messi craque complètement contre l’arbitrage

Comme le rapporte AS, Lionel Messi a perdu son sang-froid après une décision de Ramy Touchan, qui n’a pas accordé un penalty à Luis Suarez dans les dernières minutes de la rencontre. La Pulga s’en est alors pris directement à l’arbitre. « Tu es un enc*lé, tu es un enc*lé. Fils de p*te, enc*lé » peut-on lire sur les lèvres de l’octuple Ballon d’Or. Déjà sanctionné d’un carton jaune, Lionel Messi aurait pu écoper d’un carton rouge sans l’intervention de Jordi Alba pour le calmer.

L’Inter Miami toujours premier de sa conférence

Malgré ce match nul contre Charlotte, l’Inter Miami reste en tête de la Conférence Est de la MLS avec huit points d’avance sur Columbus Crew. Lionel Messi, lui, en est déjà à 17 buts et 12 passes décisives en 19 matchs sur la saison 2024. La Pulga et son équipe disputeront les playoffs, qui se tiendront du 19 octobre au 7 décembre. Et ils semblent bien partis pour décrocher une place de choix dans le tournoi qui décidera du champion de la MLS. Reste maintenant à voir si Lionel Messi parviendra à aider l'Inter Miami à décrocher le Graal.