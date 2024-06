Euro 2024 : Cristiano Ronaldo se lâche sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau

La bande de Cristiano Ronaldo va entamer son Euro 2024 ce mardi soir face à la République Tchèque. Invaincus lors de la phase de qualifications, les hommes de Roberto Martinez ont une véritable carte à jouer en Allemagne. Et pour Cristiano Ronaldo, la Seleçao pourrait bien être « inarrêtable ».

Cristiano Ronaldo va disputer le sixième Euro de sa carrière. Il y a 20 ans tout juste, sur ses terres portugaises, celui qui allait devenir le quintuple Ballon d’or connaissait sa première compétition officielle avec la Seleçao . Depuis, CR7 a remporté l’Euro 2016 face à l’équipe de France en finale au Stade de France.

«Aujourd'hui s'ouvre un nouveau chapitre de notre histoire»

Et pour ce qui pourrait être sa dernière compétition avec la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo souhaite transformer « les rêves en réalité » avec l’équipe entraînée par Roberto Martinez. « Portugais. Aujourd'hui s'ouvre un nouveau chapitre de notre histoire. Je me souviens avec émotion de mon premier jour au sein de l'équipe nationale, un jour plein de défis et de victoires ».

Portugueses,Hoje começa mais um capítulo da nossa história. Lembro-me com carinho do meu primeiro dia com a seleção, uma jornada repleta de desafios e vitórias. Agora, tenho a honra de estar novamente ao lado de uma equipa de campeões, cheia de talento e determinação. Com a… pic.twitter.com/ITTwyDtfKe — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 18, 2024

«Unis, nous sommes inarrêtables»