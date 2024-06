Équipe de France : Mbappé blessé, le verdict est tombé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a été décisif lundi soir pour l’entrée en lice de l’équipe de France en poussant Maximilian Wöber a marqué contre son camp en première période le seul et unique but de la rencontre France - Autriche (1-0). En fin de match, Mbappé a subi une fracture du nez suite à un choc avec l’épaule de Kevin Danso. Pas d’opération pour le capitaine de l’équipe de France, mais un masque va être de mise pour la suite de sa compétition quand bien même son retour reste inconnu.

Kylian Mbappé avait annoncé la couleur à Téléfoot dans une interview diffusée dimanche dernier : il veut aller chercher la victoire finale pour cet Euro en Allemagne avec l’équipe de France. « C’est vrai qu’il a eu la chance de tout gagner, il ne lui reste que l’Euro comme entraîneur. C’est sûr que c’est important pour lui aussi. Moi, en tant que joueur, il ne me reste plus que l’Euro. Mais il faut déjà penser au premier match (Autriche, le 17 juin à 21 heures ), parce que le premier match est très important ». Et pour son entrée en lice, l’équipe de France a souffert à Dusseldorf face à l’Autriche (1-0). Mais à la 87ème minute, en raison d’un contact avec l’épaule de Kevin Danso, Mbappé a pris un sérieux coup au nez et est sorti le nez ensanglanté.

Fracture du nez pour Mbappé, «pas d’intervention chirurgicale dans l’immédiat»

Direction l’hôpital universitaire de Dusseldorf pour Kylian Mbappé. Par le biais d’un communiqué, la Fédération française de football a indiqué que Kylian Mbappé avait regagné le camp de base de l’équipe de France situé à Paderborn après avoir fait des tests à l’hôpital universitaire de Dusseldorf qui ont révélé une « fracture du nez » . Envoyé spécial d ’Infosport+ avec les Bleus en Allemagne, Louis Vix a apporté des informations complémentaires en commençant par confirmer la tendance dessinée par la FFF. « Mbappé a été pris en charge par le médecin de l’équipe de France, Franck Le Gall, qui a diagnostiqué une fracture du nez. Diagnostic confirmé à l’hôpital universitaire de Dusseldorf quelques minutes plus tard. Il a donc été décidé de ne pas opérer Kylian Mbappé, pas d’intervention chirurgicale dans l’immédiat. Après une heure et demie passée à l’hôpital, Mbappé a rejoint ses coéquipiers au camp de base de Paderborn après deux heures de route, rassuré par la tournure des évènements ».

Mercato - PSG : Un double transfert en Ligue 1 pour oublier Mbappé ? https://t.co/f8Eh2gh3tq pic.twitter.com/Jw5BtT7uAZ — le10sport (@le10sport) June 18, 2024

«Un masque va lui être confectionné pour lui permettre de reprendre la compétition dans un délai encore inconnu»