Euro 2024 : Mbappé fait peur à une star !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est considéré par beaucoup comme étant le meilleur joueur du monde. Et ce n’est pas Virgil Van Dijk qui va se montrer avare de compliments à l’égard de l’attaquant de l’équipe de France. D’ailleurs, le capitaine des Pays-Bas a tiré la sonnette d’alarme en marge du choc du groupe D de cet Euro 2024 face aux Bleus vendredi soir.

L’équipe de France va se frotter au gros test de sa phase de poules vendredi soir avec la confrontation opposant les Bleus aux Pays-Bas. Capitaine des hommes de Didier Deschamps, Kylian Mbappé est particulièrement redouté par Virgil Van Dijk, le roc défensif des Oranje .

Van Dijk dithyrambique sur Mbappé

« Tout le monde connaît ses qualités », a confié Virgil Van Dijk à la presse dans des propos rapportés par The Liverpool Echo . « Nous devons être à notre meilleur niveau en tant qu'équipe pour les empêcher (la France) de marquer, mais il est évident que c'est un joueur de classe mondiale qui peut faire la différence en une fraction de seconde ».

«Nous avons eu des difficultés lors de nos deux derniers matches contre eux»