Euro 2024 : Roumanie - Ukraine : Tout savoir sur ce duel palpitant

Pour ce premier match du Groupe E de l’Euro 2024, la Roumanie affronte l’Ukraine à Munich. Une rencontre à suivre à partir de 15h, et qui pourrait très clairement permettre à l’une de ces deux formations de prendre une vraie option quant à la qualification pour le tour suivant. Présentation.

Loin d’être le plus conséquent de cet Euro, le Groupe E pourrait néanmoins réserver son lot de surprise. Ce dernier commence donc ce lundi, avec un premier affrontement entre la Roumanie et l’Ukraine. Malgré une belle campagne de qualification, ainsi qu’une montée en puissance visible, la Roumanie manque sans doute encore de références face à de sérieux adversaires. L’Ukraine de son côté, s’est déjà mesurée à l’Angleterre et à l’Italie en qualifications, et dispose d’un effectif extrêmement intéressant.



Ces deux nations vont donc croiser le fer ce lundi à 15h, alors qu’une victoire pourrait octroyer une belle option concernant une qualification pour le tour suivant pour la Roumanie ou pour l’Ukraine...

Compositions probables

Aucun blessé n’est à signaler pour ces deux formations qui seront donc au complet.



Composition probable de la Roumanie : Moldovan - Mogos, Racovitan, Dragusin, Olaru - Sut, Cilcaldau, Hagi - Sorescu, Puscas, Coman



Composition probable de l’Ukraine : Lunin - Mykolenko, Matviienko, Zabarny, Konoplia - Mudryk, Stepanenko, Shaparenko, Tsygankov - Yaremchuk, Dovbyk

Le joueur à suivre : Mykhaïlo Mudryk

Toujours en rodage avec Chelsea, le virevoltant ailier de 23 ans sera l’un des atouts principaux de l’Ukraine. Véritable dynamiteur sur son côté, Mykhaïlo Mudryk s’est montré très important lors des qualifications pour les Jaunes et Bleus . Favoris face à la Roumanie qui devrait se regrouper, les Ukrainiens devront s’en remettre aux qualités de percussion et de provocation du numéro 10, qui sera assurément l’une des grandes attractions de la rencontre.

