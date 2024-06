Euro 2024 : Pologne - Pays-Bas : Lewandowski absent, Xavi Simons veut briller !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avant l’équipe de France, le premier match de ce Groupe D opposera la Pologne aux Pays-Bas ce dimanche à 15h. Prétendants à la première place de la poule, les Oranje pourraient frapper fort d’entrée de jeu et vont affronter une équipe polonaise malheureusement orpheline de sa star Robert Lewandowski. Présentation.

Le premier match de ce Groupe D de l’Euro 2024 aura lieu ce dimanche à 15h, et opposera donc la Pologne aux Pays-Bas au Volksparkstadion d’Hambourg. Avec un succès face à une équipe polonaise embêtée par les blessures, les Hollandais pourraient envoyer un gros message à l’équipe de France en empochant les trois points d’entrée de jeu. Pour cela, Ronald Koeman peut compter sur une équipe pétrie de talent.

Les compositions probables

Grosse mauvaise nouvelle pour la Pologne. Lundi, Robert Lewandowski est sorti blessé face à la Turquie en amical, et sera forfait pour ce premier match de la compétition. C’est également le cas d’Arkadiusz Milik, également touché. Les Pays-Bas n’ont pas non plus été épargnés par les blessures avec les forfaits de dernière minute de Frenkie De Jong, Teun Koopmeiners, et Marten de Roon…



Composition probable des Pays-Bas : Verbruggen - Dumfries, De Ligt, Van Dijk (c), Aké - Reijnders, Wijnaldum, Veerman - Simons, Depay, Gakpo





Composition probable de la Pologne : Szczesny (c) - Bednarek, Dawidowicz, Kiwior - Frankowski, Szymanski, Sliz, Zielinski, Zalewski - Piatek, Urbanski

Le joueur à suivre : Xavi Simons

Étincelant en club cette saison avec le RB Leipzig, le prodige prêté par le PSG a encore tout à prouver en sélection. Encore trop discret avec les Pays-Bas, Xavi Simons pourrait bien profiter de ce premier match face à la Pologne pour envoyer un grand message aux sceptiques. Plus offensif que jamais, le joueur formé à la Masia a inscrit son premier but avec les Pays-Bas face à l’Islande en amical ce lundi (4-0). De quoi laisser présager une grande compétition en Allemagne pour Xavi Simons ? Possible.

Où et quand voir le match ?