Euro 2024 : Hongrie - Suisse : Tout savoir sur l’entrée en lice des bourreaux des Bleus

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le Groupe A se poursuit ce samedi avec un beau duel entre la Hongrie et la Suisse. S’il y a encore quelques années, les Helvètes pouvaient paraître bien supérieurs aux Hongrois, les Magyars ont depuis beaucoup progressé, laissant une certaine indécision sur l’issue de ce match prévu à Cologne (15h). Bourreaux des Bleus en 2021, la « Nati » souhaite quant à elle frapper fort d’entrée.

Après la victoire de l’Allemagne en ouverture de l’Euro ce vendredi soir face à l’Écosse (5-1), place au deuxième match du Groupe A. Ce dernier opposera donc la Hongrie à la Suisse au RheinEnergieStadion de Cologne. Une rencontre plutôt indécise. En effet, la Hongrie reste sur une très belle campagne de qualification, dans laquelle les Magyars sont restés invaincus. Ce n’est pas le cas de la Nati , qui de son côté, a affiché une forme plutôt inquiétante, et va chercher à rapidement se rassurer sur ce premier match en Allemagne.



Pour ces deux équipes, une victoire d’entrée de jeu pourrait s’avérer extrêmement importante en vue d’une possible qualification pour les 8èmes de finale. Quart de finaliste en 2021 après avoir éliminé l’équipe de France en 2021 (3-3, victoire aux tirs aux buts), la Suisse vise clairement la seconde place de ce groupe derrière l’Allemagne.

Euro 2024 : Tout ce qu’il faut savoir sur la Suisse https://t.co/Ba9nlZx2bY pic.twitter.com/gRGlpVG3md — le10sport (@le10sport) June 10, 2024

Les compositions probables

Bonne nouvelle pour les deux formations, à la fois Marco Rossi et Murat Yakin peuvent compter sur l’intégralité de leur groupe, alors qu’aucun blessé de dernière minute n’est à déclarer.



Composition probable de la Hongrie : Gulasci - Lang, Orban, Szalai - Nego, Kleinheisler, Nagy, Kerkez - Sallai, Vargas, Szoboszlai (c)





Composition probable de la Suisse : Sommer - Schär, Elvedi, Akanji - Widmer, Freuler, Xhaka (c), Ndoye - Shaqiri, Amdouni, Vargas

Le joueur à suivre : Dominik Szoboszlai

A seulement 23 ans, Dominik Szoboszlai est déjà le patron de la Hongrie. Capitaine des Magyars , le milieu offensif sort d’une première saison très intéressante avec Liverpool. Absent à l’Euro 2021 en raison d’une vilaine blessure à l’aine, Szoboszlai sera logiquement attendu au tournant en Allemagne. Profil très créatif, le meneur de jeu de la Hongrie pourrait être l’une des clés de Marco Rossi afin d’obtenir une victoire importante d’entrée de jeu face à la Suisse.

Où et quand voir le match ?