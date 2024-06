Euro 2024 : Duel au sommet, remise en jeu du titre, tout ce qu’il faut savoir sur cette journée

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après la première soirée de l’Euro 2024 vécue ce vendredi soir, place à un journée complète ce samedi. Le Groupe A se poursuivra avec Hongrie - Suisse, puis auront lieu les deux premières rencontres du Groupe de la mort avec un choc entre la Croatie et l’Espagne, puis un match intéressant entre l’Italie tenant du titre et l’Albanie. Présentation de cette journée.

Le coup d’envoi de l’Euro 2024 a été donné ce vendredi soir. L’Allemagne a obtenu son premier succès de la compétition en disposant de l’Écosse (5-1). Si les Allemands ont ainsi pris les devants dans ce Groupe A, la Hongrie et la Suisse vont également se départager en ce samedi 15 juin. Un programme alléchant attend tous les fans ce samedi, avec notamment une des plus belles affiches de ce premier tour à partir de 18h.

Le Groupe A se poursuit...

Mais avant cela, place à la seconde rencontre du Groupe A de l’Euro donc. La Hongrie, invaincue en qualifications et en très bonne forme, va affronter la Suisse à Cologne. Une rencontre à suivre à partir de 15h, et qui pourrait être très intéressante. En effet, si sur ces dernières années, la « Nati » semblait bien au-dessus des Hongrois, le rapport de force entre ces deux nations a complètement évolué. La Hongrie ne fait plus office de petit poucet dans cette compétition, mais aborde cet Euro 2024 dans la peau d’un véritable outsider capable d’inquiéter un bon nombre d’équipes.



Quant à la Suisse, si la formation de Murat Yakin souhaite accéder au tour suivant, cela passera par un bon début de compétition, et donc par une victoire face à la Hongrie. Le Groupe A reste encore assez indécis derrière l’Allemagne, et cette affiche entre la Hongrie et la Suisse pourrait être réellement passionnante à suivre.

Le match à ne pas manquer : Espagne - Croatie

Toutefois, le match à suivre de ce samedi se déroulera à 18h du côté de Berlin, et opposera l’Espagne à la Croatie. Comme à chaque grand tournoi international, certains groupes paraissent très fournis, et c’est évidemment le cas du Groupe B composé de l’Espagne, de la Croatie, de l’Italie, et de l’Albanie. Forcément, cet affrontement entre la Roja et l’équipe à Damier sera palpitant, et là encore, pourrait rapidement définir une hiérarchie vis-à-vis du classement final de cette poule. Dotée de plusieurs joueurs de grands talents comme Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri, ou encore Pedri, l’Espagne se base toujours sur son style de possession, mais devra se méfier de la Croatie qui depuis plusieurs années, est tout simplement l’une des meilleures équipes du monde.



Finaliste de la Coupe du monde 2018, demi-finaliste lors du dernier mondial, la Croatie n’a plus rien à prouver. Toutefois, à l’Euro, la bande à Luka Modric peut encore faire mieux. A 38 ans, nul doute que le génie croate aura à cœur de mener les siens vers une nouvelle épopée de folie en Allemagne, et devra donc annoncer la couleur d’entrée de jeu face à une sérieuse équipe d’Espagne.

L’Italie remet son titre en jeu

Ce très beau samedi se conclura avec la deuxième affiche du Groupe B. L’Italie, tenant du titre, fera son entrée en lice face à l’Albanie donc. Une rencontre prévue à 21h à Dortmund. Forcément, les hommes de Luciano Spalletti ont un statut à tenir, et devront frapper fort d’entrée de jeu. En effet, la « Squadra Azzurra » n’a pas le droit à l’erreur. Au vu des rencontres difficiles qui attendent les Italiens face à l’Espagne puis face à la Croatie, ce match face à l’Albanie doit permettre aux partenaires de Gianluigi Donnarumma d’empocher trois points cruciaux pour une possible qualification pour les 8èmes de finale.



Quant à l’Albanie, pas épargnée par le tirage au sort de cet Euro 2024, il n’y a rien à perdre. La sélection albanaise, emmenée par un certain Sylvinho, doit jouer les coups à fond, et ne se cachera pas face à des nations clairement au-dessus sur le papier. De quoi laisser présager une énorme surprise d’entrée de jeu pour les « Rouges et Noirs » ? Possible...