Euro 2024 : Cérémonie d'ouverture, grande affiche, tout savoir sur cette première journée !

Benjamin Labrousse

C’est le jour J. En ce vendredi 14 juin 2024, toute l’Europe a le regard porté sur l’Allemagne, et plus précisément sur Munich, où se déroulera la cérémonie d’ouverture, puis le premier match de cet Euro 2024. Un rendez-vous à l’Allianz Arena opposant la Mannschaft à l’Écosse est prévu, permettant ainsi de donner le ton dans ce Groupe A du championnat d’Europe. Présentation.

Un an et demi seulement après la Coupe du monde 2022, le football international s’apprête à briller de nouveau. Pour la première fois depuis le mondial 2006, l’Allemagne va accueillir un grand tournoi avec cet Euro 2024. Si la capitale de la nation allemande est Berlin, c’est pourtant du côté de Munich que s’ouvriront les hostilités, avec avant le premier match du tournoi, la traditionnelle cérémonie d’ouverture.

Tout savoir sur la cérémonie d’ouverture

C’est donc du côté de Munich, ville principale de la Bavière, qu’aura lieu la cérémonie d’ouverture de cet Euro 2024. Cette dernière précédera le match d’ouverture de la compétition opposant l’Allemagne à l’Écosse à l’Allianz Arena. L’hymne officiel de la compétition, intitulé « Fire » et issu d’une collaboration entre le groupe américain One Republic, le groupe italien Meduza, et la chanteuse allemande Leony. Ce dernier devrait résonner dans l’enceinte du Bayern Munich pendant cette fameuse cérémonie donc, où un hommage à l’illustre Franz Beckenbauer devrait être rendu. Le double Ballon d’Or, décédé le 8 janvier dernier reste une légende absolue du football allemand, mais aussi du géant bavarois.



Sa femme, Heidi Beckenbaueur va ainsi ramener le trophée jusqu’au milieu de la pelouse, et sera accompagnée de deux grands artisans des titres de 1980 et de 1996 à savoir Bernard Dietz et Jürgen Klinsmann. Pour rappel, Klinsmann était le sélectionneur de l’Allemagne lors de sa dernière compétition à domicile, à savoir la Coupe du monde 2006.



Cette cérémonie d’ouverture de l’Euro 2024 sera bien évidemment diffusée en France, et sera à suivre à partir de 20h40 sur TF1 mais aussi sur BeIN Sport .

Un alléchant Allemagne - Écosse d’entrée de jeu

Au sortir de cette véritable célébration, aura donc lieu le premier match de ce prometteur Euro 2024. Ce dernier opposera donc l’Allemagne, hôte du tournoi, face à l’Écosse, une équipe qui sera clairement à surveiller au sein de ce Groupe A.



Pour la formation de Julian Nagelsmann, il sera très important de rentrer dans cet Euro avec la manière, et surtout, d’obtenir les trois points. Si les Allemands seront opposés à de belles équipes sur ce premier tour, ces derniers disposent largement des qualités nécessaires pour terminer premiers de leur groupe.



Après des qualifications intéressantes avec des victoires face à l’Espagne ou encore face à la Norvège, l’Écosse de Steve Clarke sera à surveiller. L’objectif principal de la Tartan Army sera de gâcher la fête d’entrée de jeu, et de créer la surprise. Malgré un public qui sera forcément acquis à la cause de l’Allemagne, l’Écosse est en capacité de faire douter la Mannschaft et devra le prouver à l’Allianz Arena ce vendredi soir donc.

La mascotte de cet Euro 2024

Révélée en 2023, la mascotte de cet Euro 2024 se prénomme Albärt, et représente donc un ours. Une référence directe aux ours en peluche fabriqués en nombre sur le territoire allemand.

Un Euro pour rassembler le peuple allemand ?