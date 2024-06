Euro 2024 : Un joueur du PSG impressionne tout le monde, il sort du silence

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Souvent visé par les moqueries et les critiques en club, Fabian Ruiz est loin d'être une grande star au PSG. Le milieu de terrain semble se sentir beaucoup mieux en sélection puisqu'il a été décisif lors du premier match de l'Espagne face à la Croatie samedi (3-0). Auteur d'un but et d'une passe décisive, sa prestation a été très remarquée, aussi bien par son sélectionneur Luis de la Fuente que par les fans.

Placée dans le groupe de la mort de cet Euro 2024, l'Espagne avait un match compliqué sur le papier pour démarrer face à la Croatie. Samedi, les hommes de Luis de la Fuente n'ont connu aucune difficulté à dominer leurs adversaires, notamment grâce à la performance inattendue de Fabian Ruiz. Elu homme du match, il a attribué le mérite à l'équipe entière.

Fabian Ruiz savoure

Depuis samedi soir, Fabian Ruiz ne manque pas de recevoir des éloges de la part de tout le monde. Le milieu de terrain était forcément très ravi après cette victoire. « Le plus important, c’est notre victoire. La passe décisive était importante, mais le but l’était tout autant. Je pense que l’équipe s’est très bien comportée. Nous avons fait ce que nous voulions et nous avons travaillé très dur pour y arriver. Nous avons réalisé tout ce que nous voulions en tant qu’équipe, ce qui est important. Tout ce que nous avons fait, tous ceux qui ont joué, même ceux qui étaient remplaçants ont participé au résultat » a-t-il réagi.

Euro 2024 : Le groupe des Bleus démarre, un grand favori entre en scène, tout savoir sur cette journée https://t.co/Gfd7zPQ1no pic.twitter.com/2BiuJr6JWJ — le10sport (@le10sport) June 16, 2024

L'Espagne bien lancée

Présent au PSG depuis 2022, Fabian Ruiz est loin de faire l'unanimité. Le milieu de terrain semble beaucoup s'amuser avec la Roja et il permet à son équipe de lancer parfaitement la compétition. Elu homme du match d'Espagne-Croatie, le Parisien de 28 ans a pris beaucoup de plaisir et il semble indispensable à la sélection. Reste à savoir désormais s'il est capable de répéter les mêmes efforts pendant plusieurs matches.