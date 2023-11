Une révélation à 750M€ tombe avec Lionel Messi

Benjamin Labrousse

Lionel Messi restera dans les annales pour ses exploits réalisés avec le FC Barcelone, bien que l’histoire entre les deux camps aurait pu se terminer dès 2020. C’est en tout cas ce qu’affirme le biographe de Pep Guardiola, ce dernier évoquant un potentiel départ de Messi vers Manchester City en 2020, alors que la clause libératoire de La Pulga était alors évaluée à 750M€.

Lionel Messi vit une fin de carrière paisible. Après avoir soulevé la Coupe du monde avec l’Argentine en décembre 2022, La Pulga avait alors affirmé avoir tout gagné dans le football, et s’amuse désormais en MLS sous les couleurs de l’Inter Miami. Si son passage de deux ans (2021-2023) au PSG laisse un goût d’inachevé, Léo Messi a marqué de son empreinte le monde du football, notamment lors de son épopée au FC Barcelone.

Messi aurait pu quitter le Barça dès 2020

Toutefois, tout n’a pas toujours été parfait dans la relation liant le désormais octuple Ballon d’Or et le club catalan. Si le départ (contraint) de Lionel Messi vers le PSG en 2021 a laissé un goût d’amertume, le génie argentin aurait pu quitter la Catalogne bien plus tôt, en 2020, alors que sa clause libératoire était fixée à 750M€ ! C’est en tout cas ce qu’a affirmé Marti Pernau, biographe de Pep Guardiola, dans son dernier ouvrage « Dieu sauve Pep » , paru en novembre.

« Peut-être que tu vas t’ennuyer »