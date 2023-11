Un crack affole l’Europe et rejoint Neymar !

Benjamin Labrousse

Avant de démarrer son aventure européenne au FC Barcelone en 2013, Neymar a marqué les esprits au Brésil avec Santos. Désormais, le joyau auriverde se nomme Endrick, attaquant de 17 ans évoluant à Palmeiras. Alors qu’il rejoindra le Real Madrid l’an prochain, Endrick a rattrapé Neymar concernant une belle étape en carrière. Explications.

Le Brésil fait encore rêver. Chaque année, de nombreux talents émergent depuis le championnat brésilien, et les cadors européens s’empressent d’arracher ces cracks des mains des plus grands clubs du Brasileirão (championnat brésilien). Cependant, jamais aucun jeune joueur n’avait autant fait parler de lui que Neymar lorsque ce dernier évoluait encore à Santos. Toutefois, le début de carrière d’Endrick, 17 ans, pourrait avoir des allures de celui de l’ex joueur du Barça et du PSG.

Endrick a choisi le Real Madrid

Car comme Neymar avant lui, Endrick est considéré comme le plus grand joyau du Brésil. Comme l’ancien numéro 10 du PSG, l’attaquant de Palmeiras a été convoqué à 17 ans au sein de l’équipe nationale brésilienne. Mais surtout, Endrick a lui aussi été au cœur d’une bataille entre le Real Madrid et le FC Barcelone pour son transfert, lui qui rejoindra les Merengues en juin 2024.

Endrick égale Neymar