Scandale raciste à l’étranger, Neymar répond !

Benjamin Labrousse

Alors que durant le match ayant opposé le Brésil à l’Argentine dans la nuit de mardi à mercredi, le joueur du Real Madrid Rodrygo a eu une altercation avec Lionel Messi, ce dernier avait reçu de nombreuses insultes racistes sur les réseaux sociaux. Après avoir dénoncé ces graves injures, l’ailier de 22 ans a pu compter sur le soutien de son ami Neymar.

De pire en pire. Ces dernières années, de nombreux joueurs se sont plaints d’insultes racistes dans les quatre coins du monde. Très touché par ce cas de figure inacceptable et lui-même victime, Vinicius Junior affirmait récemment à France Football travailler main dans la main avec des joueurs comme Neymar ou Kylian Mbappé afin de lutter contre ce fléau. Ce mercredi, c’est le coéquipier du Brésilien Rodrygo qui a lui aussi été touché par ces injures.

PSG : Polémique après le transfert de Neymar, il répond en direct https://t.co/6tp4hhhO0u pic.twitter.com/Ob8OKsq70i — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

«Les racistes sont toujours à pied d'œuvre»

Et pour cause, après une altercation avec Lionel Messi lors du match face à l’Argentine dans la nuit de mardi à mercredi, Rodrygo a reçu de nombreuses insultes racistes sur ses réseaux sociaux notamment. Sur Instagram , le joueur du Real Madrid avait tenu à dénoncer ce cas : « Les racistes sont toujours à pied d'œuvre. Mes comptes (sur les réseaux sociaux) ont été envahis d'insultes et de toute sorte d'absurdités » .

Neymar apporte son soutien à Rodrygo