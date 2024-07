Zidane - Real Madrid : Poussé à la retraite, il lâche une punchline !

Thomas Bourseau

Le Vendredi 5 juillet, deux chocs auront lieu pendant les 1/4 de finale de cet Euro en Allemagne. En plus du France - Portugal de 21h, il y aura le Espagne - Allemagne de 18h. Un match qui pourrait être le jubilé de Toni Kroos en cas de défaite de la Mannschaft. Joselu, qui a connu Kroos au Real Madrid, compte bien l’envoyer à la retraite comme l’Espagne voulait le faire avec Zinedine Zidane pendant la Coupe du monde 2006…

En Allemagne, dans le stade d’Hanovre le 27 juin 2006 dans le cadre du 1/8ème de finale de la Coupe du monde, le vestiaire de La Roja et la presse espagnole souhaitait envoyer Zinedine Zidane à la retraite, lui qui avait raccroché les crampons quelques semaines plus tôt avec le Real Madrid allait en faire de même une fois que le Mondial en Allemagne prendrait fin pour l’équipe de France. Mais mauvaise nouvelle pour l’Espagne, Zinedine Zidane n’est parti à la retraite que le 9 juillet 2006 en finale et a inscrit un but de grande classe dans le temps additionnel de la rencontre en dribblant Carles Puyol et en prenant à contrepied Iker Casillas (3-1).

Joselu : «On espère le mettre à la retraite vendredi»

Le projet des Espagnols est donc tombé à l’eau pour Zinedine Zidane. Et un nouveau plan retraite est en place au sein du vestiaire de La Roja si l’on en croit les propos de Joselu en conférence de presse ce mercredi. « Toni est un grand joueur, un exemple par sa passe et sa vision du jeu, il faudra le surveiller de très près. J’ai beaucoup appris à ses côtés, c’est un exemple. Mais on espère le mettre à la retraite vendredi ».



Le vainqueur de la Ligue des champions et de la Liga avec le Real Madrid cette saison aux côtés de Toni Kroos ne s’est pas arrêté à cela et en a rajouté une couche dans des propos relayés par RMC Sport . « On doit croire en nous et penser à notre sélection, pas aux conséquences pour les joueurs d’en face. C’est dommage pour Toni, je l’aime énormément, mais pour le bien de notre sélection il faut que ce soit son dernier match vendredi ».

Kroos répond : «C'est drôle ce qu'il a dit»