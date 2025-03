«Incroyable», la perle rare trouvée par le PSG ?

Axel Cornic

A la veille du choc face à Liverpool, les premières indiscrétions commencent à sortir concernant la possible composition d’équipe réservée par Luis Enrique. Et le coach du Paris Saint-Germain pourrait notamment miser sur Désiré Doué, arrivé l’été dernier en provenance du Stade Rennais et qui réalise d’excellentes choses depuis quelques temps.

Il y a eu un déclic à Paris. Alors qu’il y a encore quelques mois c’était très laborieux, le PSG est passé à la vitesse supérieure, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Mais il va falloir franchir un nouveau palier important, puisque cette fois c’est Liverpool qui se met en travers de la route des Parisiens.

Le nouveau PSG de 2025

Pour le choc de ce soir, Luis Enrique ne réserverait à priori pas de grosses surprises. En attaque, on devrait ainsi retrouver Ousmane Dembélé totalement métamorphosé depuis son replacement dans l’axe de l’attaque dans un rôle de faux neuf. A ses côtés on retrouvera Bradley Barcola, mais surtout un Désiré Doué qui est la grande révélation de cet hiver du côté du PSG.

« Doué a des statistiques incroyables pour un joueur de 19 ans »

Et pour Vincent Duluc il n’y a aucun doute, l’ancien du Stade Rennais sera bel et bien titulaire pour ce 8e de finale de Ligue des Champions, face à Liverpool « C’est compliqué de le sortir de l’équipe actuellement. A la fois par son volume, de la manière dont il défend, par son mouvement, son efficacité... il a des statistiques incroyables pour un joueur de 19 ans » a expliqué le journaliste, sur le plateau de L’Equipe de Greg.