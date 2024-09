Vinicius - Mbappé : Le constat accablant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu’il ait débloqué son compteur en Liga grâce à un doublé contre le Betis, Kylian Mbappé n’en reste pas moins en difficulté sur le plan du jeu avec le Real Madrid. D’ailleurs, Christophe Dugarry et Jérôme Rothen sont particulièrement véhéments à l’égard de l’attaquant français qu’ils comparent à Vinicius Junior. Une comparaison qui ne tourne pas à l’avantage de l’ancien joueur du PSG.

Auteur de son premier doublé avec le Real Madrid ce week-end contre le Betis (2-0), Kylian Mbappé a enfin débloqué son compteur en Liga. Et pourtant, cela ne suffit pas à totalement rassurer les observateurs après le début de saison poussif de l'ancien joueur du PSG. Christophe Dugarry n'est ainsi pas tendre avec lui.

Dugarry et Rothen fracassent Mbappé

« On voit aussi les limites techniques de Mbappé. On le sait, il n’est pas dans le top 10 des joueurs les plus techniques. Et aujourd’hui, ses limites sautent aux yeux avec un joueur comme Vinicius à côté », lance le champion du monde 1998 au micro de RMC, avant que Jérôme Rothen n’abonde dans son sens.

«Vinicius fait des différences que Mbappé ne fait pas»

« Quand je vois le niveau physique de Vinicius et Mbappé, c’est flagrant. Dans les mêmes zones, car Mbappé se retrouve parfois aussi à gauche et inversement, Vinicius fait des différences que Mbappé ne fait pas. Kylian n’élimine pas », ajoute l’ancien joueur du PSG.