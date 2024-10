Real Madrid : Un gros renfort en 2025 ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En plus de la grave blessure de Dani Carvajal, le Real Madrid doit composer avec celle de David Alaba, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en décembre 2023. Son retour se fait toujours attendre, mais l’international autrichien a l’intention de revenir au plus tard en deuxième partie de saison.

En raison des nouvelles blessures dans son secteur défensif, le Real Madrid réfléchit sérieusement à la possibilité de profiter du mercato estival pour recruter un défenseur central. En ce sens, trois pistes sont explorées selon The Athletic, Aymeric Laporte (30 ans, Al-Nassr), Vitor Reis (18 ans, Palmeiras) et Castello Lukeba (21 ans, RB Leipzig).

Un retour en 2025 pour Alaba ?

Le Real Madrid a récemment perdu Dani Carvajal (32 ans) et doit en plus faire sans David Alaba depuis décembre 2023. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, le défenseur âgé de 32 a pris du retard, mais son retour devrait se faire au moins en 2025.

Alaba espère revenir en deuxième partie de saison

Comme indiqué par le journaliste Florian Plettenberg, David Alaba continue de travailler afin de revenir sur les terrains le plus vite possible. L’international autrichien (105 sélections) se sent bien et son objectif est de pouvoir être à la disposition de Carlo Ancelotti au plus tard en deuxième partie de saison.