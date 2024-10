Mbappé, Vinicius Jr... Un clash éclate au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Si le Real Madrid a obtenu un bon résultat sur la pelouse du Celta Vigo ce samedi soir (victoire 1-2), le jeu proposé par les Merengue n’a pas plu à tout le monde. Le vestiaire madrilène commencerait d’ailleurs à être sous tension. Et une certaine colère serait en train de monter petit à petit chez quelques joueurs.

Le Real Madrid a raflé une nouvelle victoire sur la pelouse du Celta Vigo ce samedi soir (1-2). Mais malgré ce plutôt bon résultat, le jeu proposé par le club madrilène n’a pas convaincu tout le monde. Carlo Ancelotti n’était notamment pas satisfait de la prestation de son équipe. Le technicien italien s’est d’ailleurs montré plutôt agacé sur le bord du terrain.

Le vestiaire du Real Madrid sous haute tension ?

Comme le rapporte Mundo Deportivo, l’entraîneur du Real Madrid se serait notamment permis de faire quelques remontrances à Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Mais ce ne serait pas tout. Une certaine colère serait en train de monter peu à peu dans le vestiaire merengue. Kylian Mbappé aurait notamment été pointé du doigt pour son manque d’implication dans les tâches défensives. Et Jude Bellingham aurait également reproché à Vinicius Jr de ne pas lui avoir passé le ballon lors d’une action ce samedi soir.

Ancelotti va devoir régler ces problèmes

Le vestiaire du Real Madrid commencerait à être sous tension. Les difficultés dans le jeu pèserait sur certains joueurs, à commencer par Jude Bellingham. Carlo Ancelotti, lui, cherche les solutions pour avoir une attaque dynamique avec Vinicius Jr et Kylian Mbappé tout en obtenant un équilibre dans le secteur défensif. L’entraîneur du Real Madrid est face à un véritable casse-tête. Reste maintenant à voir s’il saura le résoudre au cours des prochaines semaines. En attendant, un clash est en train d’éclater dans le vestiaire. Et Kylian Mbappé et Vinicius Jr seraient pris dedans. À suivre...