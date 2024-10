Real Madrid : Surprise, Mbappé fait une autre victime XXL ?

Pierrick Levallet

En signant au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses rêves d’enfance. Mais son arrivée a poussé Carlo Ancelotti à changer ses plans. L’entraîneur italien a fait certaines modifications pour faire de la place à la star de 25 ans. Rodrygo a été la première victime. Mais il semblerait qu’une autre star fasse les frais du transfert libre de Kylian Mbappé.

Le Real Madrid a réalisé un très gros coup lors du dernier mercato estival. Le club madrilène s’est attaché les services de Kylian Mbappé après de nombreuses années d’attente. Le natif de Bondy a réalisé l’un de ses rêves d’enfance en débarquant chez les Merengue. Mais son transfert libre a fait une victime dans l’effectif de Carlo Ancelotti.

Rodrygo a déjà fait les frais de l'arrivée de Mbappé

Le technicien italien a été contraint de revoir ses plans pour faire de la place à Kylian Mbappé. Le coach du Real Madrid a alors fait descendre Jude Bellingham d’un cran et un rôle moins important a été attribué à Rodrygo. L’international brésilien a d’ailleurs été écarté du onze titulaire ce samedi contre le Celta Vigo (victoire 1-2).

Bellingham, nouvelle victime de Mbappé au Real Madrid ?

Mais il semblerait que Kylian Mbappé fasse une autre grosse victime au Real Madrid. Comme le rapporte Relevo, Jude Bellingham commence à faire les frais de l’arrivée de l’international français. L’Anglais change régulièrement de position sur le terrain pour permettre à Kylian Mbappé d’évoluer dans les meilleures conditions. Et cela serait assez surprenant au vu du statut du milieu de terrain de 21 ans dans le vestiaire et de l’importance que Carlo Ancelotti lui accorde. Jude Bellingham n’a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison, et cela commencerait à inquiéter. Reste maintenant à voir si l’entraîneur du Real Madrid finira par trouver la solution pour permettre à tout le monde d’évoluer à son meilleur niveau. En attendant, Kylian Mbappé continue de faire des victimes colossales chez les Merengue malgré lui.