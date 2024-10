Mbappé : Nouveau malaise au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Si le Real Madrid a pris les trois points sur la pelouse du Celta Vigo ce samdi (1-2), le club madrilène voit néanmoins un nouveau malaise éclater dans son vestiaire. Carlo Ancelotti apporte de nombreux changements dans sa tactique, mais ne semble pas toucher à Kylian Mbappé. Et cela ne plairait pas à tout le monde dans l’effectif merengue.

Le Real Madrid continue de mettre la pression au FC Barcelone en championnat. Le club madrilène a pris les trois points contre le Celta Vigo ce samedi (1-2) et s’accroche toujours dans la course au titre. Mais malgré la victoire, Carlo Ancelotti n’a pas été vraiment satisfait du jeu de son équipe et a donc opté pour quelques changements en plein match.

Incompréhension totale dans le vestiaire du Real Madrid !

Mais comme le rapporte Relevo, cela provoquerait un certain malaise dans le vestiaire. Les joueurs du Real Madrid aurait du mal à comprendre la tactique de Carlo Ancelotti. Quelques éléments changent de place, mais Kylian Mbappé semble garder son rôle en pointe de l’attaque. Et cela engendrerait une certaine incompréhension dans le vestiaire.

Mbappé continue de faire des victimes

Kylian Mbappé est notamment en train de faire deux grosses victimes malgré lui au Real Madrid. Rodrygo ne semble plus indispensable dans l’esprit de Carlo Ancelotti. Et le technicien italien n’a plus l’air de savoir où positionné Jude Bellingham. L’international anglais commence à être baladé à certaines positions au profit de Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti va devoir régler ce problème, et vite.