Après Mbappé, le Real Madrid a lancé une révolution inattendue

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grâce à une nouvelle victoire en Liga face au Celta Vigo, le Real Madrid est revenu à hauteur du FC Barcelone au classement, en attendant la fin de la 10ème journée. Le club de la capitale espagnole cherche des solutions pour retrouver l'efficacité qui était la sienne l'année dernière. D'ailleurs, Carlo Ancelotti a lancé une révolution tactique ce samedi.

Depuis le début de la saison, le Real Madrid brille sans forcément impressionner. Même si le club n'a connu la défaite qu'une seule fois, face à Lille en Ligue des Champions, quelques inquiétudes sont nées autour du plan de jeu de Carlo Ancelotti Accueillir Kylian Mbappé dans une équipe déjà tellement bien ficelée devait bien inspirer quelques changements. Samedi soir, Ancelotti a opté pour un choix étrange en plaçant Aurélien Tchouameni au centre la défense.

«La position de Bellingham a changé»

Interrogé en conférence de presse après la victoire du Real Madrid contre le Celta Vigo (1-2), Carlo Ancelotti s'est livré sur sa révolution tactique. Le coach merengue ayant mis en place un 3-4-3 avec Aurélien Tchouameni en défense centrale et Jude Bellingham sur l'aile droite. « La position de Bellingham a changé : l'idée était de l'aligner en deuxième ligne sur l'aile droite, parce que le Celta souffrait avec des ballons au second poteau et concédait des buts. Nous avons essayé Jude dans cette position et je l'ai beaucoup apprécié. Concernant Tchouameni : quand nous avions le ballon, il jouait entre les deux défenseurs centraux. C'est là que nous avions un problème d'équilibre en première mi-temps » a confié Carlo Ancelotti.

«Quand nous avions le ballon, Tchouameni jouait entre les deux centraux»

Depuis quelques semaines, Carlo Ancelotti est à la recherche de solutions pour que son Real Madrid continue de briller. En titularisant Tchouameni en défense, l'entraîneur semblait avoir une idée derrière la tête et visiblement, il n'est pas fermé à l'idée de la remettre au goût du jour. « Avez-vous eu assez de temps pour travailler cette tactique avec Aurélien Tchouameni ? Ce n'est pas qu'il faille beaucoup la travailler. Tant qu'il est intégré entre les défenseurs centraux, ça va. Le seul problème, c'est qu'en cas de perte de balle, il s'avançait et les défenseurs centraux restaient exposés. Et c'est là qu’on souffrait. Il faut y remédier, calmement, on peut le faire. Mais nous n'allons pas jouer comme ça tout le temps. Peut-être que nous le ferons dans certains matchs, pour avoir une porte de sortie sans trop de pression, mais face aux différentes conceptions de nos adversaires, nous pourrons jouer avec le pivot habituel », a expliqué Carlo Ancelotti.