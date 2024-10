Accusation de viol : Le clan Mbappé dénonce un «acharnement» !

Thomas Bourseau

Décidément, la trêve internationale de Kylian Mbappé a été bien plus fatigante mentalement que prévu. En repos accordé par le Real Madrid, Mbappé s’était envolé en Suède où il est pris au coeur d’une affaire de viol. Son entourage estime qu’il est ciblé par véritable acharnement médiatique.

Kylian Mbappé vit des journées noires dernièrement. Pendant la trêve internationale que le capitaine de l’équipe de France a manqué en raison d’une gêne musculaire à la cuisse et d’un besoin de couper avec la compétition. Pendant ses jours de repos alloués par le Real Madrid en seconde partie de semaine dernière, Kylian Mbappé s’était rendu à Stockholm avec Nordi Mukiele pour décompresser.

Mbappé au coeur d’une enquête pour viol et harcèlement sexuel en Suède !

En tout début de semaine, la presse suédoise a fait part d’une plainte déposée par une jeune femme à l’encontre de Kylian Mbappé pour harcèlement sexuel et pour viol. Le nom de Mbappé n’a cependant pas été cité par le parquet de Stockholm qui a confirmé l’ouverture d’une enquête pour viol. Kylian Mbappé a déjà fait part de sa position en dénonçant une fake news lundi soir sur X.

«Ce n’est pas très bien vécu en interne et ça l’affecte clairement»

Depuis, les informations se sont empilées et la couverture médiatique ne cesse de prendre de l’ampleur. Au point où son entourage a usé du terme « acharnement » envers Kylian Mbappé à Margot Dumont. La journaliste de Canal+ a profité de sa présence sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir pour effectuer cette communication. « J’en ai parlé avec quelqu’un de son entourage, très proche que je ne vais pas citer. Mais il me disait que c’était vécu comme un acharnement. Ce n’est pas très bien vécu en interne et ça l’affecte clairement ».