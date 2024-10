Real Madrid : Il annonce une catastrophe pour Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Buteur face au Celta Vigo samedi soir (1-2), Kylian Mbappé s'est aéré les esprits. Mais les ennuis judiciaires devraient vite revenir perturber son quotidien. Accusé de viol et d'agression sexuelle en Suède, le champion du monde 1998 fait l'objet d'une enquête. Réalisateur de "Quatre Zéros", Fabien Onteniente s'est exprimé sur le malaise qui entoure sa carrière.

Kylian Mbappé a fait abstraction des ennuis judiciaires pour se concentrer sur le football. Ce samedi soir, l’international français a débuté la rencontre face au Celta Vigo et a même trouvé le chemin des filets. Mais en parallèle, le champion du monde 2018 va devoir gérer l’affaire dont il est fait l’objet. Selon la presse suédoise, une femme aurait porté plainte pour viol et agression sexuelle. Le parquet a ouvert une enquête et procédé à des perquisitions.

Mbappé en plein craquage ?

Réalisateur, Fabien Onteniente s’est prononcé sur les galères rencontrées par Mbappé. «Il faut parler au conditionnel. Son escapade, je la trouve normale. L’histoire du viol, he ne me permettrais pas d’en parler. Les footballeurs sont compressés comme des césars et sont obligés de s’évader pour vivre la vie normale. En plus, on leur ajoute beaucoup de compétitions. Il a peut-être craqué. Si tel est le cas, c’est pour moi la tragédie d’un homme compressé par le sport business » a-t-il confié à la Tribune.

«Je m'inquiète »

Onteniente s’inquiète de la suite de sa carrière au plus haut niveau. « Si j’aime bien le joueur Mbappé ? Je l'aimais bien ! Je m'inquiète de savoir s’il va retrouver le niveau qui était le sien quand il est arrivé de Monaco au PSG. Je suis dubitatif. On lui a mis trop de charges sur les épaules, il s'en est mis aussi. C'est une holding, ce n’est plus un joueur de foot. J’espère qu’il va retrouver sa fraîcheur. Sa qualité première, c’est la vitesse. Le jour où on ne l’a plus, il ne reste plus grand-chose » a déclaré le réalisateur.