Mbappé - Accusation de viol : La virée à 100 000€ qui ne passe pas

Durant la trêve internationale, Kylian Mbappé est allé festoyer en Suède, lui qui n’était pas convoqué en équipe de France, et laissé au repos par le Real Madrid. Un séjour de quelques jours qui aurait coûté 100 000 euros au phénomène français. Patron de l’équipe cycliste Groupama-FDJ, Marc Madiot ne comprend pas un tel périple concernant l’attaquant de 25 ans.

De retour sur les terrains avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a fait énormément parler de lui ces derniers jours. S’étant rendu en Suède afin de faire la fête, l’attaquant français a fini par être accusé de viol. En attendant d’être jugé, ce voyage improvisé de l’avant-centre français ne passe pas chez certains observateurs, comme le patron de l’équipe Groupama-FDJ Marc Madiot.

Mbappé «me fait pitié», un joueur de Ligue 1 balance ! https://t.co/ZjoQ9L1SL5 pic.twitter.com/pUeo2ygB67 — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

« Est-ce qu’on a vraiment besoin d’aller à Stockholm pour faire la fête? »

« On peut avoir une vie privée à condition de rester dans des normes respectables. Ce qui m’ennuie un peu, c’est qu’il prenne un avion privée à l’heure où on est beaucoup engagés sur l’écologie. Je suis peut-être de la vieille école mais est-ce qu’on a vraiment besoin d’aller à Stockholm pour faire la fête? », s’interroge Madiot dans l’émission les Grandes Gueules du Sport. « Il est multimillionnaire, mais il y a quand même un petit souci. Mbappé existe car des millions de gens l'admirent. C’est quelqu’un de populaire. Quand on est quelqu’un de populaire, on a certes des droits mais on aussi quelques petits devoirs ».

« Il a des devoirs vis-à-vis de ces gens »

« C’est de faire attention à l’attitude qu’on va avoir dans sa vie et son quotidien », poursuit Marc Madiot. « Mbappé est populaire dans un monde où beaucoup de gens sont en difficulté et se saignent pour regarder du football. Il a des devoirs vis-à-vis de ces gens. Je me fous de savoir quelle est sa vie en-dehors du stade. Mais il a quand même des devoirs de petite réserve vis-à-vis de ces gens qui l’admirent ».