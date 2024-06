Real Madrid : Un challenge historique attend déjà Mbappé !

La rédaction

Kylian Mbappé va être la belle recrue estivale du Real Madrid. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG court toujours derrière sa première Ligue des champions. Et alors qu’il va rallier la capitale espagnole et l’institution merengue, Mbappé va devoir refaire son retard sur les multiples vainqueurs de la C1.

Forcément présent à Wembley samedi soir dans le cadre de la finale de la Ligue des champions, Florentino Pérez a célébré la quinzième C1 de l’histoire du club merengue. Invité à s’exprimer sur son sentiment après le sacre, le président du Real Madrid n’a clairement pas caché ses ambitions pour la saison prochaine. « Ce que je pense de la 15ème Ligue des champions ? Je pense que nous sommes déjà focalisés sur la prochaine. Nous voulons la 16ème ». Et le grand patron du Real Madrid n’est pas le seul à penser de la sorte. Le milieu de terrain Federico Valverde est sur la même longueur d’onde. « Et bien, nous pensons déjà à remporter le 16ème titre de la Champions League. Nous devons la gagner chaque année. Hala Madrid ! ».

Kylian Mbappé a tout à prouver au Real Madrid en Ligue des champions

Depuis la saison 2016/2017, Kylian Mbappé a participé à toutes les campagnes européennes avec l’AS Monaco puis le PSG. En 8 campagnes, Mbappé a atteint quatre fois le dernier carré de la compétition et une finale en 2020, sans pour autant remporter la moindre C1. Au Real Madrid, il va rejoindre ses compatriotes Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni qui ont tous pris une longueur d’avance sur lui au classement des joueurs tricolores les plus titrés en Ligue des champions.

Aurélien Tchouaméni prend une longueur d’avance, Camavinga et Mendy font le break

Kylian Mbappé pourrait être annoncé comme étant la grosse recrue du Real Madrid dès lundi si l’on en croit L’Équipe . En débarquant à la Casa Blanca , il intégrera un vestiaire qui ne connaît que le succès en Ligue des champions. Comme Jude Bellingham qui arrivait sans C1, Mbappé rejoindra que des vainqueurs. Aurélien Tchouaméni avait choisi le Real Madrid plutôt que le PSG en 2022. Et à Wembley, la victoire madrilène lui a pour l’instant donné raison. Tchouaméni a ouvert son compteur Ligue des champions à Wembley samedi soir contre le Borussia Dortmund (2-0). Au cours de cette soirée, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy ont tous deux raflé leur deuxième C1. Dans l’histoire des Français en Ligue des champions, Nicolas Anelka, Didier Deschamps, Éric Abidal, Christian Karembeu et Marcel Desailly sont eux aussi des double vainqueurs de la LDC.

