Real Madrid : Mbappé sur les traces de Messi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de l’Atalanta ce mardi soir pour le compte de la sixième journée de la Ligue des champions, les Merengue ont ouvert le score dès la dixième minute par l’intermédiaire de Kylian Mbappé. Le 50e but du Français en C1, le deuxième plus jeune joueur à atteindre ce total derrière Lionel Messi.

Après ses défaites lors de la réception de l’AC Milan (1-3) et en déplacement à Liverpool (2-0), le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de l’Atalanta ce mardi soir, pour le compte de la sixième journée de la Ligue des champions. Un match très important pour la Casa Blanca dans l’optique d’une qualification pour les 16es de finale.

50 buts en C1 pour Mbappé

Vainqueur contre Stuttgart (3-1) et le Borussia Dortmund (5-2) mais battu par le LOSC (1-0), le Real Madrid ne comptait que six points avant d’affronter l’Atalanta. Une rencontre que les Merengue ont démarrée de la meilleure des manières grâce à un certain Kylian Mbappé.

Mbappé juste derrière Messi

En effet, le capitaine de l’équipe de France a ouvert le score dès la 10e minute de jeu sur la pelouse de l’Atalanta. Comme indiqué par Stats Foot, Kylian Mbappé a ainsi atteint la barre des 50 buts en Ligue des champions, à 25 ans et 356 jours. Il est devenu le deuxième plus jeune joueur à atteindre ce total, derrière Lionel Messi (24 ans et 284 jours).