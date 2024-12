Real Madrid : «Victimisation» signée Mbappé, il pousse un coup de gueule !

Amadou Diawara

Ce dimanche, Kylian Mbappé a accordé un interview à Mouloud Achour sur Clique. Lors de cet entretien, l'attaquant de 25 ans a balayé toutes son actualité. Interrogé sur le discours de Kylian Mbappé, Christophe Dugarry a poussé un énorme coup de gueule, s'agaçant de la « victimisation » de son compatriote français.

Transféré du PSG au Real Madrid le 1er juillet, Kylian Mbappé vit des mois compliqués depuis son déménagement en Espagne. En effet, la star de 25 ans peine à évoluer à son plus haut niveau, est en litige avec le PSG, n'a pas été convoqué par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de l'équipe de France, et serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle en Suède. Lors d'un entretien accordé à Mouloud Achour sur Clique (Canal +) ce dimanche, Kylian Mbappé a évoqué tous ces sujets. Toutefois, les propos de l'attaquant tricolore ont provoqué la colère de Christophe Dugarry ce lundi.

Mbappé : Christophe Dugarry s'agace

« Ce qui m’agace dans ses prises de position souvent à Kylian Mbappé, à chaque fois il te dit qu’il faut donner à manger, que le PSG fait vendre, qu’il faut dire du mal… Personne ! Kylian arrête, personne ne prend du plaisir à dire du mal de toi. Tout le monde a envie que tu réussisses et que tu sois le meilleur. Mbappé, tu ne donnes à manger à personne. Avant toi, les journalistes et consultants travaillaient, après toi ils travailleront. On n’a pas besoin de toi pour travailler », a pesté Christophe Dugarry, avant d'en rajouter une couche.

«Cette victimisation est insupportable»

« Cette victimisation, toujours expliquer qu’on t’en veut, que ci que là... Les règles c'est toi qui les as fixées dès le départ. Dans toutes tes observations, tu n'as jamais fait preuve d'humilité. Aujourd’hui, on te répond avec la même exigence que tu t'es imposée et là, tu fuis. Cette victimisation est insupportable », a conclu Christophe Dugarry, champion du monde 98 avec la France, dans l'émission Rothen s'enflamme (RMC Sport).