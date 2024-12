Real Madrid : Un mensonge de Mbappé dénoncé ?

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, Kylian Mbappé s'est entretenu avec Mouloud Achour sur Clique. Lors de cet échange, la star du Real Madrid s'est livrée sur toute son actualité. Toutefois, à en croire Christophe Dugarry, Kylian Mbappé a menti lors de son interview. Le champion du monde 98 ayant identifié de nombreuses contradictions dans le discours de son compatriote français.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, l'attaquant de 25 ans vit des moments compliqués, que ce soit sur le terrain ou même en dehors. Lors d'un entretien accordé à Mouloud Achour sur Clique (Canal +), Kylian Mbappé a vidé son sac, se livrant sur son litige avec le PSG, le scandale en Suède, ainsi que sur ses soucis en équipe de France et au Real Madrid. Toutefois, à en croire Christophe Dugarry, le numéro 9 de Carlo Ancelotti n'a pas été sincère lors de cette interview.

«Il dit un peu tout et son contraire»

« Il y a beaucoup de contradictions, ça part dans tous les sens, il dit un peu tout et son contraire. Moi, j’ai vu un mec sympa, intelligent, souriant, qui s’exprime très bien. Est-ce que j’ai vu un mec abattu au bord de la dépression par ce qui se passe sur et en dehors du terrain ? Clairement non. Est-ce que j’ai été déçu par l’interview ? Clairement oui », a pesté Christophe Dugarry, avant d'en rajouter une couche.

«Ça manque de crédibilité»

« Il a confirmé ce que je savais déjà, mais il ne m’a rien appris sur ce que je ne savais pas. Je m’attendais à apprendre des choses et ça n’a pas été le cas. (…) Sur le terrain, j’avais envie de réponses sur pourquoi il ne court pas, ne fait pas d'appel en profondeur, ne fait plus de différences… Je voulais des réponses purement football et technique. Je trouve qu’il ne va pas jusqu’au bout. (…) A partir du moment où tu ne vas pas au bout des choses et que tu les nommes pas, je pense que ce n’est pas crédible. C’est à dire que les gens ne te croient pas ou ne peuvent pas te croire et ça manque de crédibilité », a conclu Christophe Dugarry, présent dans l'émission Rothen s'enflamme (RMC Sport) ce lundi.