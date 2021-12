Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Ancelotti envoie un gros message à Gareth Bale !

Publié le 12 décembre 2021 à 0h30 par A.D.

Dans une situation compliquée au Real Madrid, Gareth Bale figure dans le groupe de Carlo Ancelotti pour la réception de l'Atlético. Présent en conférence de presse ce samedi, le technicien italien a tenu à envoyer un message fort à son attaquant gallois.

Ces dernières saisons, Gareth Bale vit un véritable cauchemar au Real Madrid. Peu épargné par les pépins physiques, l'international gallois n'arrive plus à évoluer à son plus haut niveau. A tel point qu'il a perdu sa place de titulaire il y a bien longtemps et qu'il est même devenu indésirable au Real Madrid. Alors qu'il a décidé de convoquer Gareth Bale pour la réception de l'Atlético de Madrid, Carlo Ancelotti a fait passer un message à son attaquant en conférence de presse.

«S'il est dans la liste, c'est parce qu’il a cette motivation»