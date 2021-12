Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Le terrible constat du vestiaire sur la blessure de Benzema !

Publié le 7 décembre 2021 à 0h00 par D.M.

Karim Benzema ne disputera pas la rencontre de Ligue des champions face à l'Inter ce mardi en raison d'une gêne aux ischios-jambiers. Présent en conférence de presse, Casemiro est revenu sur cette absence.

Karim Benzema ne disputera pas le match de Ligue des champions face à l’Inter comme l’avait prédit Carlo Ancelotti samedi soir : « On verra dans les prochains jours, mais je ne pense pas qu'il sera disponible pour mardi. ». L’attaquant du Real Madrid est sorti en cours de première période lors du match face à la Real Sociedad en raison d’une douleur aux ischios-jambiers. Incertain pour le derby face à l’Atlético dimanche prochain, Benzema a affiché un message combatif sur les réseaux sociaux : « On rentre au stand... Se reposer et revenir plus fort... » .

« C'est perdre le meilleur 9 du monde, c’est évident qu’il va nous manquer »