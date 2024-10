Real Madrid : Haaland menace déjà Mbappé !

Thomas Bourseau

Avec son mètre 96 et ses 88 kilos, Erling Braut Haaland est très mobile et surtout, très agile comme a pu l’être Zlatan Ibrahimovic avant lui. Le buteur norvégien de 24 ans empile les buts depuis ses débuts en Ligue des champions. Et grâce à une acrobatie dont lui seul a le secret, l’attaquant de Manchester City rattrape Kylian Mbappé au classement des buteurs de l’histoire de la C1. La star du Real Madrid est prévenue.

Manchester City a disposé du Sparta Prague mercredi soir à l’Etihad Stadium. Pour la 3ème journée de saison régulière de Ligue des champions, les Skyblues ont témoigné d’un but acrobatique d’Erling Braut Haaland, auteur d’un doublé contre les Tchèques. Une réalisation qui a subjugué son coéquipier Phil Foden et son entraîneur Pep Guardiola.

Real Madrid : Après le PSG, Mbappé est devenu un «valet» https://t.co/8zqY1C4C7D pic.twitter.com/U9SaR9JFvG — le10sport (@le10sport) October 24, 2024

«Pour un être humain, je dirais non, ce n’est pas normal»

En conférence de presse après le succès du champion de Premier League en C1, Pep Guardiola rst resté bouche bée devant la prouesse physique d’Haaland. Du point de vue du coach de Manchester City, le serial buteur norvégien n’est tout simplement pas un être humain. « Je ne sais pas comment il avait pu marquer. Pour un être humain, je dirais non [ce n'est pas normal]. Il a marqué un but fantastique. Il peut toucher 15 ou 20 ballons mais avoir sept ou huit occasions. C'est incroyable ». D’ailleurs, Guardiola s’est remémoré le but inscrit par Haaland il y a deux ans en Ligue des champions face au Borussia Dortmund, son ancien club. « Il a marqué un but incroyable, comme le Borussia Dortmund il y a quelques années. Je ne sais pas lequel est le plus difficile, mais je dirais les deux ».

Haaland dépasse Neymar et se retrouve dans le rétroviseur de Mbappé

Grâce à cette double réalisation signée Erling Braut Haaland, le principal intéressé a réduit l’écart au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champions entre lui et Kylian Mbappé. Dépassant les 43 buts de Neymar, Haaland en comptabilise à présent 44, soit 5 de moins seulement que la star du Real Madrid muette dans la reine des compétitions européennes sur ses deux dernières sorties.