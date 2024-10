Real Madrid : Un terrible coup dur est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si le Real Madrid s’est imposé dans une rencontre spectaculaire ce mardi soir face au Borussia Dortmund (5-2) en Ligue des Champions. Malheureusement pour les Merengue, Rodrygo s’est blessé durant la rencontre. Si l’ailier brésilien a passé une IRM afin de déterminer la durée de son absence, cette dernière serait plutôt importante.

Le Real Madrid a réussi à se démarquer. Menés 2-0 sur leur propre pelouse ce mardi soir en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, les Merengue ont complètement inversé la tendance en inscrivant cinq buts. Une victoire extrêmement importante pour la formation de Carlo Ancelotti, qui ont néanmoins perdu Rodrygo sur blessure.

Rodrygo blessé

Auteur d’une course spectaculaire avant le but de Lucas Vazquez, le Brésilien a été rapidement remplacé par Aurélien Tchouaméni. Après la rencontre, le coach italien du Real Madrid a donné des nouvelles de son petit protégé : « Il a fait une course spectaculaire avant le troisième but… C’est dommage, mais c’est comme ça ».

Trois semaines d’indisponibilité pour le Brésilien

Si Rodrygo doit passer des examens afin de déterminer la durée exacte de son indisponibilité, le journaliste espagnol Arancha Rodriguez en a apporté ce jeudi matin, en annonçant que le phénomène de 23 ans devrait être indisponible pendant 20 jours, ce qui lui ferait manquer le Classico face au FC Barcelone...