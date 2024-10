Real Madrid : Après le PSG, Mbappé est devenu un «valet»

Amadou Diawara

Après le départ de Neymar et de Lionel Messi, Kylian Mbappé était la tête de gondole du PSG de Nasser Al-Khelaïfi. En rejoignant le Real Madrid, l'attaquant de 25 ans a perdu ce statut. D'ailleurs, à en croire Josep Pedrerol, Kylian Mbappé est devenu le valet de Vinicius Jr à la Maison-Blanche.

Lors de l'été 2023, le PSG s'est débarrassé de toutes ses superstars, sauf Kylian Mbappé. En effet, Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos et Marco Verratti, entre autres, ont fait leurs valises pour rejoindre un nouveau club. La saison dernière, l'attaquant français était donc la tête de gondole du club rouge et bleu. Toutefois, Kylian Mbappé n'endosse plus du tout ce rôle-là depuis son transfert au Real Madrid.

Mbappé n'est pas la tête de gondole du Real

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Alors que le projet parisien était centré sur la vedette de 25 ans, la Maison-Blanche n'adopte pas du tout la même stratégie. A en croire Josep Pedrerol, Kylian Mbappé est le valet de Vinicius Jr au Real Madrid.

«Mbappé est le valet de Vinicius Jr»

« Kylian Mbappé ? Tous les ballons étaient pour lui, il jouait où il voulait. Ici (à Madrid), il ne joue pas où il veut. Ici, le seul unique leader qui décide où il joue et comment il joue, c’est Vinicius. Mbappé est le valet de Vinicius Jr. Tant que c’est comme ça, ne réclamez pas le Mbappé du PSG », a regretté Josep Pedrerol dans l'émission El Chiringuito TV.