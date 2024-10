Luis Enrique : Le terrible constat du PSG !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain n’a pas débuté sa campagne de Ligue des champions de la meilleure manière en enregistrant qu’une seule victoire en trois sorties. Luis Enrique avait récemment avoué qu’il ne pourrait pas rafler la C1, et les dirigeants feraient le même constat en coulisses.

Luis Enrique a été nommé entraîneur du nouveau projet sportif du PSG le 5 juillet 2023. Sa mission, qu’il a accepté, est de bâtir un groupe avec une identité de jeu claire basée sur la possession et un pressing collectif. Pour ce faire, le Paris Saint-Germain a tourné une grande page de l’ère QSI en disant au revoir à ses stars et en ouvrant les portes du club à de jeunes talents prometteurs comme Bradley Barcola, Kang-In Lee, Joao Neves ou encore Désiré Doué.

Mercato : Le PSG se trompe totalement après Neymar, Messi et Mbappé https://t.co/NAttWRAg8g pic.twitter.com/frgJ6giGtV — le10sport (@le10sport) October 24, 2024

«Est-ce que j’ai été engagé pour gagner la Ligue des Champions ? Certainement pas»

Cet été, un an après les départs de Neymar, de Lionel Messi, de Marco Verratti et de Sergio Ramos, c’est Kylian Mbappé qui a plié bagage à son tour. Réduisant grandement les menaces offensives parisiennes quand bien même l’équipe de Luis Enrique marque plus de buts en Ligue 1 que la saison passée avec le meilleur buteur de son histoire. En conférence de presse, l’entraîneur du Paris Saint-Germain expliquait ouvertement qu’il n’était pas à Paris pour gagner la Ligue des champions, qui fut pourtant l’objectif de ses prédécesseurs. « Vous croyez vraiment qu’il est facile de créer une équipe en appuyant sur un bouton ? Non, il y a des circonstances difficiles, des décisions difficiles. Je suis 100 % engagé dans mes décisions, je suis 100 % sûr de mes décisions. Mes décisions ne sont pas irréversibles. J’ai signé dans ce club pour faire une équipe avec une identité qui joue au football. Est-ce que j’ai été engagé pour gagner des titres et gagner la Ligue des Champions ? Certainement pas ».

Le PSG jette l’éponge pour la Ligue des champions ?

En ce début de saison régulière de Ligue des champions, le PSG n’est sorti victorieux, au forceps, qu’à une seule de ses trois confrontations (Gérone le 18 septembre sur le score d’1 but à 0). Face à Arsenal (0-2) et le PSV Eindhoven mardi soir (1-1), les hommes de Luis Enrique ont été tenus en échec. Si bien qu’en coulisses, le comité directeur du PSG reconnaîtrait qu’il serait délicat de faire plus que de la figuration en Ligue des champions cette saison au vu de l’effectif d’après L’Équipe. De quoi conforter Luis Enrique dans sa position vis-à-vis de la C1…