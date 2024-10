Mercato : Le PSG se trompe totalement après Neymar, Messi et Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis l'arrivée du Qatar, le PSG avait pour habitude de recruter les plus grandes stars de la planète football. On l'avait récemment vu avec le trio formé par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Mais voilà que le club de la capitale a décidé de prendre un nouveau virage et d'adopter une autre politique. Place désormais à jeunesse au PSG, mais aux yeux de Thierry Henry, les Parisiens se tromperaient.

Le PSG a décidé d'en finir avec le bling-bling. Désormais, le club de la capitale a adopté une nouvelle politique de recrutement, décidant de se renforcer avec de jeunes joueurs prometteurs. On a ainsi pu le voir cet été avec les arrivées de Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué. C'est un changement radical au PSG, où on pouvait récemment retrouver les plus grands noms de la planète football. Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé sont de l'histoire ancienne, place désormais à la jeunesse...

« Vous ne pouvez pas être "100% jeune" trop tôt »

Pour CBS, Thierry Henry a commenté cette nouvelle politique du PSG avec les jeunes. Aux yeux du champion du monde 98, le club de la capitale s'y prend mal : « Ils ont décidé d’aller vers la jeunesse. Mais quand vous décidez d’aller vers les jeunes, vous ne pouvez pas être "100% jeune" trop tôt. Vous avez besoin de quelques gars qui encadrent. Marquinhos est resté, Hakimi est en train de passer avec le statut ‘vétéran’. Vous avez besoin de gars qui aident ces gars à être meilleurs. Ça ne veut pas dire qu’avec le départ de Mbappé, ce sera plus facile ».

Le PSG a perdu gros avec Mbappé

D'ailleurs, en ce qui concerne le départ de Kylian Mbappé du PSG, Thierry Henry a également confié : « Après le départ de Kylian, on disait qu’ils allaient être plus stables ou plus équilibrés. Ça a fonctionné au début, ils donnaient l’impression d’être une équipe et oui, ils sont plus une équipe, plus stable mais ils ont toujours perdu Mbappé. C’est très difficile. Dans un match comme ça, Kylian peut le faire basculer en 2-1 ou avec un but vainqueur vers la fin, un moment de magie. Vous avez perdu un peu de magie, mais l'équipe semble un peu plus solide en termes d'équilibre. Evidemment, ce n’est pas assez bon ».