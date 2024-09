Real Madrid : Encore une galère pour Ancelotti !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si le Real Madrid est allé s’imposer sur la pelouse de la Real Sociedad samedi soir (0-2), pour le compte de la cinquième journée de Liga, Carlo Ancelotti va devoir composer avec une nouvelle blessure au sein de son effectif. Sorti au bout de 25 minutes de jeu, Brahim Diaz, touché à l’adducteur droit, devrait être absent pendant plusieurs mois.

Malgré les absences d’Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham ou bien Dani Ceballos, le Real Madrid a enchaîné une deuxième victoire consécutive samedi soir sur la pelouse de la Real Sociedad (0-2). Une rencontre au cours de laquelle Kylian Mbappé s’est illustré.

Nouvelle blessure au Real Madrid

Au-delà de son but sur penalty, le capitaine de l’équipe de France a probablement réalisé son meilleur match sous les couleurs du Real Madrid. Une bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti, qui voit un Kylian Mbappé plus « frais, plus actif, plus dangereux quand on a le ballon » et qui « combine bien avec Vinicius et les attaquants. Il progresse beaucoup et j’ai aimé sa performance d’aujourd’hui. » Seule ombre au tableau, le Real Madrid a perdu un autre joueur sur blessure contre la Real Sociedad.

Un mois d’absence pour Diaz

Titulaire au coup d’envoi, Brahim Diaz a dû céder sa place aux alentours de la 25e minute de jeu. D’après les informations de AS, l’international marocain est touché à l’adducteur trois et devrait être indisponible pendant environ quelques mois. Brahim Diaz va donc manquer les prochaines semaines de compétition avec le Real Madrid.