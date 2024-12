Real Madrid : Ancelotti se compare à Mbappé !

Jean de Teyssière

Ce dimanche, le Real Madrid va jouer gros en Liga face à Getafe. Avec la défaite du FC Barcelone face à Las Palmas, le Real Madrid peut revenir à un point du club catalan, tout en ayant encore un match en retard à jouer. Kylian Mbappé va devoir aider son équipe et Carlo Ancelotti s’est même comparé à son numéro 9, en ce qu’il cherche toujours à donner le meilleur de lui même.

Le Real Madrid reste sur une défaite cuisante face à Liverpool mercredi en Ligue des Champions (0-2). Kylian Mbappé a vécu un calvaire durant cette rencontre, en ratant le penalty de l'égalisation. Mais Carlo Ancelotti croit encore en lui.

Real Madrid : «Indigne», la grosse sortie sur Mbappé ! https://t.co/AD0TKkri7s pic.twitter.com/eC42zl9zAg — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

«Les bonnes choses sont encore à venir»

En conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid, reste confiant quant à la suite de la saison : « Au cours de mes nombreuses années de carrière, une seule année a été assez facile, l'année dernière. Toutes les autres années, j'ai dû résoudre des problèmes, et tôt ou tard, les problèmes arrivent. Il est impossible de penser à une saison comme celle de l'année dernière, où tout s'est déroulé parfaitement. Il vaut mieux trouver le problème en novembre ou en décembre qu'en avril ou en mai, quand on est mort. Aujourd'hui, le problème peut être résolu et, comme je l'ai dit, nous allons le résoudre. Nous nous battons pour le championnat contre un rival qui se porte très bien. La Coupe du monde arrive, la Supercoupe... et surtout, les joueurs blessés reviennent. Bientôt Alaba et Camavinga seront de retour... Nous devons supporter le moment présent avec une bonne attitude et de l'engagement, car les bonnes choses sont encore à venir. »

«Je suis comme Mbappé»

« Je suis comme Mbappé. Je fais tout pour donner le meilleur de moi-même, poursuit le coach italien. Les résultats disent que je n'ai pas réussi à donner le meilleur de moi-même. Je ne suis pas content, mais je suis juste assez inquiet. Je suis convaincu que nous allons y remédier. Pour le reste, sur le plan personnel, je suis très heureux. »