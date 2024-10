Messi lâche une annonce, Mbappé ne va pas aimer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le 28 octobre prochain, on connaîtra l'identité du Ballon d’Or 2024 et donc le successeur de Lionel Messi, lauréat l’année passée. Les deux grands favoris semblent être les joueurs du Real Madrid Vinicius Junior et Jude Bellingham, même si certains pensent à Kylian Mbappé. Mais selon la Pulga, c’est son compatriote Lautaro Martinez qui le mériterait.

Comme Neymar, Lionel Messi ne pense pas à Kylian Mbappé lorsqu’il est interrogé sur son favori pour le Ballon d’Or 2024. Un trophée qui a malgré tout de fortes chances d’atterrir au Real Madrid, où Vinicius Junior et Jude Bellingham se distinguent, sans oublier Rodri (Manchester City).

Messi vote Lautaro Martinez pour le Ballon d’Or

Si Neymar estime que le Ballon d’Or 2024 doit revenir à Vinicius Junior, pour Lionel Messi, c’est Lautaro Martinez qui le mérite. Champion d’Italie avec l’Inter Milan, dont il est le capitaine, l’international argentin (66 sélections) a également remporté la Copa América avec l’Albiceleste.

« Il mérite le Ballon d’Or plus que quiconque »

« Il a eu une année spectaculaire, a marqué un but en finale et a été meilleur buteur de la Copa América. Il mérite le Ballon d’Or plus que quiconque. J’espère que Martinez remportera le Ballon d’Or. Si cela ne vient pas maintenant pour lui, je suis sûr que cette récompense lui viendra plus tard », a déclaré Lionel Messi.