Cette annonce de Neymar ne va pas plaire à Mbappé !

Amadou Diawara

Demi-finaliste de la Ligue des Champions et de l'Euro 2024 avec le PSG et la France, Kylian Mbappé a son mot à dire pour le Ballon d'Or. Mais à en croire Neymar, c'est Vinicius Jr qui va remporter le Graal. Pour rappel, l'attaquant brésilien du Real Madrid a remporté la C1 avec son club et disputé les quarts de finale de la Copa America avec sa sélection la saison dernière.

Par conséquent, Kylian Mbappé devrait être bien classé au Ballon d'Or.

Neymar vote Vinicius Jr pour le Ballon d'Or

Vainqueur de la dernière Ligue des Champions avec le Real Madrid, Vinicius Jr est l'un des grands favoris pour remporter le Ballon d'Or, et ce, même si le Brésil est tombé dès les quarts de finale de la Copa America.

«Il n’y a personne de meilleur que lui»

Lors d'un entretien accordé à Band Sports, Neymar a milité pour que Vinicius Jr soit sacré Ballon d'Or cette année. « J’aime Vini. Il a fait une grande saison. Il a joué beaucoup de matchs et je lui apporte mon soutien inconditionnel pour qu’il gagne le Ballon d’Or. Je crois qu’il n’y a personne de meilleur que lui. C’est un gars qui le mérite parce que c’est un battant, il a beaucoup souffert tout au long de sa vie. Mais il a été capable de dépasser les attentes, il dépassé toutes les critiques sur lui. Aujourd’hui, il est devenu une idole et un héros pour nous. Je suis très content et fier qu’il porte les couleurs du Brésil à travers le monde », a confié la star brésilienne de 32 ans.