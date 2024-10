Mbappé : Les raisons de son voyage en Suède !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Non sélectionné par Didier Deschamps avec l'équipe de France pendant cette trêve internationale, Kylian Mbappé a profité de quelques jours de vacances accordés par le Real Madrid pour se rendre... en Suède. Alors qu'on a l'habitude de voir les joueurs de football se rendre à Dubai ou d'autres destinations plus ensoleillées, Mbappé a étonné avec sa virée à Stockholm. Mais tout s'expliquerait...

C'est du côté de la Suède que Kylian Mbappé avait décidé de passer quelques jours, en compagnie notamment de Nordi Mukiele. Dans la tourmente suite à cette escapade à Stockholm suite à des accusations de viol, le joueur du Real Madrid en avait surpris plus d'un avec cette destination. Alors qu'on aurait pensé le voir ailleurs, Mbappé s'était donc envolé pour la Scandinavie.

« Les footballeurs sont friands du "snus" »

Désormais, la Suède serait une destination très prisée par les joueurs de football. Mais pour quelles raisons ? Pour Le Figaro, un proche d'un international français a expliqué : « La Suède est devenue une destination privilégiée des footballeur depuis assez récemment, environ un an ». De même, un autre interlocuteur a expliqué sur l'attractivité de la Suède : « En venant ici, les joueurs apprécient la discrétion des établissements nocturnes et des gens, plus spécifiquement des femmes, qui ont la réputation d'être plus discrètes que les Françaises ou les Espagnoles face à des célébrités. Autre chose, les footballeurs sont friands du "snus", essentiellement utilisé dans les pays scandinaves comme la Suède où la Finlande ».

« Les soirées sont très chaudes »

Romain Molina avait lui aussi lâché quelques explications sur pourquoi la Suède attirait autant les joueurs de football. Sur sa chaine Youtube, il avait alors confié : « Pourquoi la Suède ? C’est très simple. Tu parles à tous les gens des conciergeries de luxe, qui te diront qu’avant leurs clients sont très friands de la Suède. C’est le cas au Moyen Orient. Avant ils faisaient des soirées à Londres ou Paris, mais maintenant ils aiment beaucoup aller à Stockholm. Pour une raison qui m’a été décrite par plusieurs, c’est que les soirées sont très chaudes. C’est pour ça que la Suède est de plus en plus demandée ».