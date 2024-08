 Mbappé : Le Real Madrid prépare un projet colossal !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé intègre une armada offensive au Real Madrid aux côtés de Vinicius Jr et Rodrygo Goes notamment. Un changement tactique serait programmé par rapport à la saison dernière afin de mettre Mbappé dans les bonnes dispositions et pour réaliser un septuplé historique.

Le Real Madrid lui tournait autour depuis son test en décembre 2012 sans jamais pouvoir l’attirer à la Casa Blanca. Kylian Mbappé avait en effet souhaité poursuivre sa formation et post-formation en France à l’AS Monaco et au PSG. Arrivé libre de tout contrat cet été avec l’étiquette de capitaine de l’équipe de France et de meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Mbappé pourrait bien intégrer un projet colossal du point de vue ambitions au Real Madrid.

Le Real Madrid va compter sur ses six attaquants !

Selon les informations d’AS, le Real Madrid prévoirait de bâtir la meilleure attaque de la planète sur le terrain. Il est spécifié dans la presse étrangère que le club merengue souhaiterait aligner un 4-3-3 avec une attaque formée par Vinicius Jr, Kylian Mbappé et Rodrygo Goes. Brahim Diaz, Endrick ainsi qu’Arda Güler viendraient les suppléer

Le Real Madrid vise le septuplé ?

AS révèle en outre que le plan du Real Madrid serait particulièrement simple : réaliser un septuplé la saison prochaine comme le FC Barcelone en 2009 avec ses sept trophées glanés sous Pep Guardiola. Carlo Ancelotti a déjà remporté la Liga et la Ligue des champions avec le Real Madrid et pourrait rafler la Super Coupe d’Espagne le 14 août prochain avec Kylian Mbappé.