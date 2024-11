Mbappé : Le constat alarmant de la presse espagnole

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il en aura fallu du temps pour que cela se réalise, mais aujourd’hui, Kylian Mbappé est bel et bien un joueur du Real Madrid. L’international français a réalisé son rêve en s’engageant avec la Casa Blanca. Au sein de la capitale espagnole, on attendait alors beaucoup de Mbappé, considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Mais voilà qu’aujourd’hui, la vérité du terrain est quelque peu décevante. Si on est encore qu’en novembre, en Espagne, la situation devient de plus en plus alarmante.

Au Real Madrid, tout semblait marcher à merveille… jusqu’à l’arrivée de Kylian Mbappé cet été. L’ex-joueur du PSG a intégré l’effectif de Carlo Ancelotti, qui s’est alors retrouvé face à un casse-tête pour trouver la bonne formule avec toutes les stars de la Casa Blanca. Mbappé a alors été placé en numéro 9, un poste où il n’a clairement pas le meilleur des rendements. De l’autre côté des Pyrénées, le cas du Français commence à faire de plus en plus réagir. On attend beaucoup plus de Kylian Mbappé, dont le niveau en alarme plus d’un…

« Ça me parait préoccupant »

Où est le Kylian Mbappé, considéré pendant un moment comme le meilleur joueur du monde ? Le Real Madrid n’en a pas encore vu le bout de son nez. De quoi faire dire à Anton Meana, journaliste pour la Cadena Ser : « Ça me parait préoccupant, nous sommes en novembre et nous n’avons pas encore vu le début du meilleur de Mbappé ».

« Un peu plus de 3 mois de compétition et nous n’avons pas encore vu le meilleur Mbappé »

Jesús Gallego s’est lui aussi montré inquiet pour le niveau de Kyllian Mbappé et du Real Madrid. « Un peu plus de 3 mois de compétition et nous n’avons pas encore vu le meilleur Mbappé. Surtout, on n’a pas vu le Real Madrid jouait avec une attaque fluide, avec des attaquants qui s’entendent comme dans d’autres équipes. Il se passe quelque chose, ils jouent tous au même endroit, à gauche, Mbappé doit s’adapter à d’autres positions. Cette équation n’a pas encore été déchiffrée, elle n’est pas résolue. Nous verrons si c’est le cas en février, mais c’est difficile en ce moment », a lâché le journaliste ibérique.